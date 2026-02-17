Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) kadın üyeleri ile kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaret, Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilişinin 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirildi. Kaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

“Medeni Kanun büyük bir uygarlık hamlesidir”

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere yazdığı mesajda Kaya, Türk Medeni Kanunu’nun kadınları “kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan” devrim niteliğinde bir adım olduğunu vurguladı.

Kaya mesajında, Medeni Kanun ile kadınların eğitimden mirasa, boşanmadan velayete kadar pek çok alanda hak sahibi olduğunu belirterek, bu kazanımların yalnızca kadınların değil Cumhuriyet’in onuru olduğunu ifade etti.

“Eşitlik mücadelesi tamamlanmadı”

Kadınların yaşam hakkına yönelik saldırılar, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ile hukukun aşındırılmasına dönük girişimlere dikkat çeken Kaya, Medeni Kanun’un temel ilkelerinin korunmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

CHP Kadın Kolları olarak laiklik, hukukun üstünlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceklerini belirten Kaya, “Kadınların eşit olmadığı bir ülkede demokrasi de adalet de yarımdır. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından CHP heyeti, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.