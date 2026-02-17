Aykut, AA muhabirine, 11 ayın sultanı ramazanı İstanbul'da büyük bir coşku ve heyecanla karşıladıklarını söyledi. Mahalle muhtarlarının Osmanlı döneminden bugüne uzanan ramazan davulu geleneğini yaşatmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Aykut, ramazan öncesinde mahallelerde görev alacak davulcularla bir araya geldiklerini, okunacak manileri gözden geçirerek denetim yaptıklarını kaydetti.

Aykut, İstanbul'da ramazanın tarihi ve kültürel yönüyle ayrı bir anlam taşıdığını, genç nesillere sahura kalkmanın heyecanını ve ramazanın manevi atmosferini hissettirmek için özel gayret gösterdiklerini ifade etti.

İstanbul'da davulcuların bu yıl da ramazan için hazırlıklarını tamamladığını aktaran Aykut, 'İstanbul'da bu yıl 961 mahallede yaklaşık 3 bin davulcu görev yapacak. Davulcuların büyük bölümü geçmişten bu yana aynı geleneği sürdüren ailelerin fertlerinden oluşuyor.' dedi.

Aykut, davul sesinin mahallelerde sosyal bir hareketlilik oluşturduğunu, zaman zaman mahalle sakinlerinin ve çocukların davulculara eşlik ettiğini, ailelerin bu vesileyle çocuklarına ramazan kültürünü anlattığını dile getirdi.

Ramazan davulunun kültürel bir değer olduğunu vurgulayan Aykut, geleneğin korunması gerektiğini kaydetti.

Aykut, korsan davulculara izin vermediklerini belirterek, görevli davulcuların boynunda yaka kartı bulunduğunu, vatandaşların kapılarına gelen kişilerin kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bahşiş konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmadığını anlatan Aykut, ramazan davulculuğunun gönül işi olduğunu ve vatandaşların gönüllerinden kopan miktarı verdiğini dile getirdi.

'Ramazan için hazırlıklarımız tamam'

İstanbul'da 30 yıldır ramazan davulculuğu yapan İsa Buldu ise ramazanın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Her sene ramazanda davullarını çalarak vatandaşları sahura kaldırdıklarını anlatan Buldu, 'Ramazan için hazırlıklarımız tamam, kostümlerimizi, manilerimizi hazırladık. Mahalleliler bizi tanıyor zaten. Halkı memnun ediyoruz, Osmanlı geleneğini sürdürdüğümüz için mutluyuz.' dedi.

Davulcu Musa Bulur ise 10 yıldır ramazanda davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

Ramazanda sahur vakti davul çalmanın bir Osmanlı geleneği olduğunu anlatan Bulur, 'Bütün millet bunu bekliyor. Herkes zekatını veriyor, hayrını yapıyor. Hoş davranışla karşılıyorlar bizi.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer