Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa’da Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Bu ziyaret, Türkiye-Etiyopya diplomatik ilişkileri, ticari işbirlikleri ve bölgesel iş birliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan’ın Etiyopya ziyaretiyle hem iki ülke arasında stratejik işbirliğinin güçlenmesi hem de ekonomik ve siyasi ilişkilerin artırılması hedefleniyor.