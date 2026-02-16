Mansur Yavaş, son günlerde hakkında yürütülen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş, kendisine yönelik bilinçli bir algı kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek, “Benim kendimden en ufak şüphem yok çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok” dedi.

“Yetkiyi Milletten Aldım”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, göreve geldikleri ilk günden bu yana kamu kaynaklarını koruma sözü verdiklerini belirtti. Ankara halkının yüzde 60’ın üzerinde oy vererek memnuniyetini gösterdiğini ifade eden Yavaş, bu desteğin hayata geçirilen sosyal projeler ve şeffaf yönetim anlayışından kaynaklandığını söyledi.

Yavaş, belediye kaynaklarının “çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına” yönlendirildiğini, ihalelerin canlı yayınlandığını ve Sayıştay raporlarının kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. Şeffaflık ve mali disiplin politikaları sayesinde uluslararası alanda ödüller aldıklarını ve finansal güvenilirlik açısından örnek gösterildiklerini dile getirdi.

“100’ün Üzerinde Şikayet Yapıldı”

Hakkında Nisan 2019’dan bu yana 100’ün üzerinde şikayet yapıldığını belirten Yavaş, bu dosyaların büyük bölümünde ifadesinin dahi alınmadığını söyledi. Danıştay’da iki dosyasının bulunduğunu kaydeden Yavaş, bunlardan birinin Dodurga bölgesindeki imar düzenlemeleri, diğerinin ise kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreç kapsamında açıldığını ifade etti.

Kendi döneminde ortaya çıkan en küçük iddialarda dahi iç teftiş başlattığını ve dosyaları savcılığa ilettiğini belirten Yavaş, “Yanlışa göz yummadım, yummam” dedi.

“Hiçbir Baskı Bizi Yolumuzdan Alıkoyamaz”

Yavaş, yürüyen adli süreçler üzerinden siyasi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, “Kimse bizi itibarsızlaştırma çabalarının figüranı yapamaz” ifadelerini kullandı.

Dayanaklarının makam ya da güç değil, milletin vicdanı olduğunu belirten Yavaş, sosyal destek projelerine atıfta bulunarak, ihtiyaç sahiplerine yönelik uygulamaların devam edeceğini kaydetti. “Hiçbir baskı, hiçbir itham, hiçbir siyasi hesap bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz” diyen Yavaş, adaletin herkese lazım olacağını sözlerine ekledi.