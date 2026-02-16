TBMM lokantasında staj yapan öğrencilere yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen sanıklar hakkında yeni bir karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, serbest bırakılan sanıklardan 3’ü yeniden tutuklandı. 1 sanık hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Dava dosyasında yer alan "Küçük sevgilim" ve "Bir de yatakta gör" şeklindeki müstehcen mesajlar ile savcılığın "kuvvetli suç şüphesi" uyarısına rağmen, mahkemenin 4 sanık hakkında verdiği tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sanıkların serbest kalmasının hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara derhal itiraz etti.