Enez ilçesinde dün fırtına etkili olurken, bir yandan da deniz taştı. Deniz taşması nedeniyle sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Su ile dolan bazı cadde ve sokaklar yaya trafiğe kapatılırken, sahil şeridindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Etkisini yitiren fırtına sonrası Enez Belediyesi ekipleri, bu sabah tahliye çalışması başlattı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de taşkın yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu. Günenç, 'Şiddetli lodos sebebiyle oluşan deniz taşkınıyla mücadelede ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam etmektedir' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA