Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran Haberi..

ÇÖMEZ’DEN MECLİS BAŞKANVEKİLİ BOZDAĞ’A TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Adalet ve İçişleri Bakanlarının yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalar üzerinden Meclis yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“BAKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ZİYADE FOTOĞRAFIN BÜTÜNÜ ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılan değişikliklere değinen Çömez, iki bakanın görevden alınıp iki yeni ismin atanmasının kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu belirtti. Çömez, asıl meselenin isimler değil sistem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu ucube düzende bakanlıkların sekreterlikten öte bir fonksiyonu kalmamıştır. Tüm icra ve karar mekanizması Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekelindedir. Kim gitmiş, kim gelmiş; bununla çok alakadar değiliz.”

“ŞİKAYETÇİ OLAN, KARAR MEKANİZMASININ BAŞINA GETİRİLDİ”

Adalet Bakanlığı’na yapılan atamaya özel bir parantez açan Çömez, yeni Adalet Bakanı’nın ana muhalefete yönelik en kapsamlı hukuki süreci başlatan isim olduğuna dikkat çekti.

“Davayı açan kişi, davayı yürütecek hakimlerin başına getirilmiştir. Şikayetçi olan, iddia makamı olan isim; bu iddiaları değerlendirecek mekanizmanın en tepesine oturtulmuştur.”

“UCUBE DÜZEN TÜRKİYE’DE ADALETE GÜVENİ YOK ETTİ”

Çömez, söz konusu sistemin yargıya olan güveni derinden sarstığını belirterek, iktidarın hukuk alanındaki uygulamalarının toplumda ciddi tahribata yol açtığını dile getirdi.

TBMM’DE YEMİN TÖRENİNDE GERGİNLİK

Bakanların yemin töreni sırasında Genel Kurul’da yaşanan tartışmalara değinen Çömez, Meclis Başkanvekili Bozdağ’ın oturumu yönetme biçiminin iç tüzüğe aykırı olduğunu savundu.

“İÇ TÜZÜK 68 AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ”

Gerginliğin tırmandığı bir ortamda birleşimin ertelenmesi gerektiğini belirten Çömez, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Güvenliğin ve sükûnetin sağlanamadığı bir ortamda birleşimin bitirilmesi ve sonraki bir tarihe ertelenmesi gerekirdi.”

“BAKANLARIN YEMİNİNİ DUYMADIK, GÖRMEDİK”

İYİ Parti sıralarında en önde bulunmasına rağmen yeminleri duyamadığını ifade eden Çömez, tutanaklarda da yeminlere ilişkin detayların yer almadığını söyledi.

“Bu yemin töreni kavga ve itiş kakış görüntüleri arasında gerçekleşti. 150 yıllık parlamento tarihinde görülmemiş görüntüler ortaya çıktı.”

“SÖZÜN GÜCÜ, YUMRUĞUN GÜCÜNDEN ÜSTÜNDÜR”

Parlamentonun tartışma yeri olduğunu vurgulayan Çömez, şiddetin ve fiziki müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti:

“Biz millet adına konuşuruz, tartışırız. Ama sözün gücü, yumruğun gücünden büyüktür.”

“GAZİ MECLİS BUNU HAK ETMİYOR”

Açıklamasının sonunda Meclis yönetimine çağrıda bulunan Çömez, şu ifadelerle konuşmasını tamamladı:

“Türk milleti bunu hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Gazi Meclis bu şekilde sevk ve idare edilmeyi hak etmiyor.”