CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in önceki gün gerçekleştirilen devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tezcan, törende bir sulh ceza hakiminin bulunmasını eleştirdi.

Paylaşımında, törende Gürlek’in arkasında duran ismin Sulh Ceza Hakimi Berna Tutka olduğunu belirten Tezcan, söz konusu hakimin, başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlerin tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarında imzası bulunduğunu ifade etti.

Tezcan, “Orada kürsü hakiminin ne işi var?” sorusunu yönelterek, törene ilişkin görüntünün yargı bağımsızlığı açısından tartışma yarattığını savundu.

Açıklamasında tutuklama süreçlerine de değinen Tezcan, yaşananların yeni döneme ilişkin bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığını sorguladı. “Önce adalet, önce hürriyet” vurgusu yapan Tezcan, hukuk ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

