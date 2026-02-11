Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykal, akademik kariyerine siyaset bilimi alanında devam etti. Genç yaşlarda siyasete atılan Baykal, 1973 yılında milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Siyasi yaşamı boyunca Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

CHP Genel Başkanlığı Dönemi

Baykal, 1992 yılında yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı oldu. Uzun yıllar ana muhalefet liderliği yaptı. Parti genel başkanlığı görevini 2010 yılına kadar sürdürdü.

Türk siyasetinde muhalefet kimliğiyle öne çıkan Baykal, birçok önemli siyasi sürecin içinde yer aldı.

11 Şubat 2023’te Hayatını Kaybetti

Deniz Baykal, 11 Şubat 2023’te 84 yaşında yaşamını yitirdi. Baykal’ın vefatının üzerinden iki yıl geçerken, siyasi hayatı ve Türkiye’ye yaptığı katkılar yeniden hatırlanıyor.

Baykal, uzun yıllar süren siyasi kariyeriyle Türk siyasetinde iz bırakan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Deniz Baykal Kimdir?

Deniz Baykal, Türk siyasetinde uzun yıllar görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanıdır. 20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykal, akademik kariyerine siyaset bilimi alanında devam etti ve bir süre üniversitede öğretim üyeliği yaptı. Siyasete 1970’li yıllarda adım attı.

Siyasi Kariyeri

1973 yılında milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Siyasi hayatı boyunca Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında yeniden açılan CHP’nin Genel Başkanı oldu. Farklı dönemlerde partinin liderliğini üstlenen Baykal, uzun yıllar ana muhalefet liderliği yaptı. 2010 yılında genel başkanlık görevinden ayrıldı.

Vefatı

Deniz Baykal, 11 Şubat 2023 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Türk siyasetinde önemli bir figür olarak anılmaya devam etmektedir.