Zehra Önen / Melisa Sapaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kadın cinayetlerinden adalet sistemine, ekonomiden dış politikaya kadar birçok başlıkta iktidarı hedef alan Dervişoğlu, “Bu ülkede adaletin, huzurun ve refahın yeniden tesis edilmesinin yolu bu düzenden kurtulmaktan geçer” dedi.

“Kadınların ve Çocukların Güvenliği Sloganlarla Sağlanamaz”

Konuşmasına 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne değinerek başlayan Dervişoğlu, Ankara Keçiören’de yaşanan ve bir annenin, eşin ve 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği trajik olaya dikkat çekti.

Kadınların ve çocukların güvenliğinin siyasi sloganlarla sağlanamayacağını belirten Dervişoğlu, “Büyük hedefler, süslü laflar konuşuluyor ama ismi dahi anılmayan hayatlar yok olup gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu Adalet Değil, Zulümdür”

Adalet sistemi üzerinden hükümete yüklenen Dervişoğlu, tutuklama uygulamaları ve yargı süreçlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Masumun mahkemeden korktuğu, suçlunun ise elini kolunu sallayarak dolaştığı yerde adalet yoktur” diyen Dervişoğlu, bazı davaların siyasi nitelik kazandığını savundu. Devletin hukukun dışına çıktığı anda güç değil korku üreteceğini belirten İYİ Parti lideri, “Suç varsa soruşturulur, ceza varsa verilir ama hukukla” dedi.

Ekonomiye Sert Eleştiri: “Vatandaşın Cebine Yansımayan Büyüme”

Ekonomi yönetimini de hedef alan Dervişoğlu, açıklanan büyüme rakamlarının vatandaşın hayatına yansımadığını söyledi. Artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücretlere dikkat çeken Dervişoğlu, özellikle gençler, emekliler ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara vurgu yaptı.

“Asgari ücret kirayı karşılamıyor. Çiftçi mazotu, gübreyi dövizle alıyor ama ürününü değerinde satamıyor” diyen Dervişoğlu, hükümetin tarım politikalarını da eleştirdi.

Özelleştirme ve Kamu Kaynakları Tepkisi

Kamu varlıklarının özelleştirilmesi konusuna da değinen Dervişoğlu, köprüler ve otoyollar başta olmak üzere kamu yatırımlarının satışa çıkarılmasını eleştirdi.

“Kamu tekelini yandaş tekeline çevirmek vatana hizmet değildir” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, kamu kaynaklarının adil kullanılmadığını savundu.

Dış Politikada “Tutarsızlık” Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili iddialara değinen Dervişoğlu, dış politikada söylem ve eylem arasındaki farklara dikkat çekti.

“Dün en ağır sözlerin söylendiği isimler bugün stratejik ortak ilan edilebiliyor” diyen Dervişoğlu, dış politikanın iç siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“Milliyetçilik Sloganla Olmaz”

Konuşmasının önemli bölümünde milliyetçilik vurgusu yapan Dervişoğlu, terörle mücadele ve “umut hakkı” tartışmaları üzerinden iktidarı eleştirdi.

“Milliyetçilik, milletin refahını ve onurunu korumaktır” diyen Dervişoğlu, Türk milletinin egemenlik haklarının tartışmaya açılmasına karşı olduklarını söyledi.

“Türkiye Bir Yol Ayrımında”

Türkiye’nin tarihi bir yol ayrımında olduğunu belirten Dervişoğlu, meselenin yalnızca bir parti meselesi olmadığını ifade etti.

“Refah yoksa özgürlük olmaz, özgürlük yoksa bağımsızlık kalmaz” diyen İYİ Parti lideri, siyasetin yeniden ahlak ve adalet zeminine çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

“İyiliğin Vakti Geldi”

Konuşmasının sonunda umut ve değişim vurgusu yapan Dervişoğlu, “Devleti millete geri vermenin vakti geldi. Kardeşliği sözle değil işle kurmanın vakti geldi” ifadelerini kullandı.

“İyiliğin vakti geldi, mutluluğun vakti geldi, müreffeh bir Cumhuriyetin vakti geldi” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Dervişoğlu, vatandaşları birlik ve dayanışma çağrısıyla selamladı.