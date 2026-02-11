Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Van’ın Saray ve Muradiye ilçelerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma ile sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Saray ve Muradiye genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları ile 0-6 yaş arası çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

87 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yetkililer, kar nedeniyle kapanan 87 yerleşim yerinin yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Karla mücadele ekiplerinin, özellikle yüksek kesimlerde yoğun mesai yaptığı öğrenildi.