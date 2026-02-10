9 Şubat 2026 tarihinde Çubuk’ta bulunan Hayal Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilen mavi konseptli çini workshop, sanatı, sohbeti ve paylaşımı bir araya getirdi. Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak rehberliğinde düzenlenen etkinlikte, çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu kursiyerler hem geleneksel Türk sanatını yakından tanıdı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Mavi Tonlar, Mavi Sunumlar, Mavi İkramlar

Geleneksel Türk çini sanatının simgesi olan mavi tonların ön planda olduğu workshopta, mavi konseptli sunumlar ve ikramlar da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Katılımcılar; klasik Türk motiflerinin yanı sıra modern çini tabak desenleriyle boyama yaparak kendi özgün çalışmalarını ortaya koydu. Hoş sohbetler eşliğinde geçen etkinlik, sanatla iç içe keyifli bir gün yaşattı.

Bir Kurs Grubundan Daha Fazlası

Hayal Sanat Atölyesi kursiyerleri yalnızca birlikte üreten bir grup değil; aynı zamanda birlikte gezen, eğlenen, hayatı paylaşmayı seven güçlü bir kadın topluluğu olarak dikkat çekiyor. Atölye bünyesinde sanatsal çalışmaların yanı sıra çeşitli gezi ve sosyal etkinlikler de düzenlenerek katılımcıların sosyal bağları güçlendiriliyor.

Katılımcılar

Ayfer Demirok, Aysun Ertürk, Bedriye Bayrak, Büşra Kavasoğlu, Fatma Usta, Fatma Yüce, Filiz Çayır, Gül Çulha, Melike Köksal, Mine Kalaycı, Nazife Özdem, Ruşen Demirci, Selda Demirok, Seda Doğanay, Sultan Sönmez, Şerife Öztürk, Ubudiye Benli, Yurdanur Güneş, Tuğba Bezci

Hayal Sanat Atölyesi Kimdir?

Hayal Sanat Atölyesi; kadınların kendilerini keşfetmelerini, üretirken mutlu olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlayan bir sanat atölyesi olarak Çubuk’ta faaliyet gösteriyor. Çini başta olmak üzere farklı sanat dallarında eğitimler sunan atölye, samimi ortamı ve güçlü kadın dayanışmasıyla dikkat çekiyor. Atölyenin eğitmeni Dilek Yücel Sarıkavak, bilgi ve tecrübesini katılımcılarla paylaşarak her yaştan kadının sanata dokunmasına olanak sağlıyor.

Çini Nedir?

Çini, kökeni Orta Asya’ya uzanan ve Osmanlı döneminde zirveye ulaşan, tamamen el işçiliğine dayalı geleneksel bir Türk süsleme sanatıdır. Özellikle mavi, lacivert ve turkuaz tonlarıyla bilinen çini sanatı; tabak, pano ve mimari süslemelerde kullanılır. Günümüzde ise modern yorumlarla yeniden hayat bulmaktadır.

