Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin kaldığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Aramalarda, soba içerisinde ve yoğurt kovalarında gizlenmiş 11 cep telefonu, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu ile 1 tablet bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına yönelik incelemelerde, şüphelilerin 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdıkları tespit edildi.