Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin Ankara Söğütözü’nde bulunan Sağlık İş Sendikası’nda düzenlediği farkındalık etkinliği, saat 10.45’te başladı.



Etkinlikte epilepsi hastalarının sağlık, istihdam ve sosyal yaşamda karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. Programa katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, epilepsinin yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal bir mesele olduğuna dikkat çekerek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

“Epilepsi Bir Engel Değil, Doğru Politikalarla Yönetilebilir”



Etkinlikte konuşan Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı ve Sonsöz Gazetesi Yazarı Ebru Öztürk, epilepsiye yönelik yanlış algıların hâlâ güçlü olduğunu belirterek şunları söyledi: Epilepsi hastalarının doğru tedaviye erişim, ilk yardım bilgisi, istihdamda eşitlik ve toplumsal kabul konularında ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Öztürk, bu sorunların ancak bilimsel ve sürdürülebilir sağlık politikalarıyla çözülebileceğini dile getirdi.



Epilepsi ve Yaşam Derneği Ne Yapıyor?



Epilepsi ve Yaşam Derneği, epilepsi ile yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hasta haklarını savunmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek; ilk yardım eğitimleri, kamu spotları, sanatsal farkındalık projeleri ve politika önerileriyle epilepsiye dair önyargıların azaltılmasını hedefliyor.



Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’na sunulan rapor ve taleplerle; epilepsi engel oranlarının standartlaştırılması, ilaçlara erişimin kolaylaştırılması, istihdamda ayrımcılığın önlenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.





Ortak Akıl ve Dayanışma Vurgusu



Etkinlikte, epilepsi konusunda kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların hem hasta yakınları hem de toplum için önemli bir farkındalık zemini oluşturduğunu ifade etti.