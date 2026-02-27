Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. “Koli Ver” kampanyası kapsamında, vatandaşlar “koliver.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online olarak gıda kolisi bağışında bulunabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olan bir kampanya başlattı.

“Koli Ver” kampanyası kapsamında, vatandaşlar “koliver.ankara.bel.tradresi” üzerinden gıda kolisi alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabiliyor.

ÜÇ FARKLI KOLİ SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan “Koli Ver” kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlara küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kolisi seçeneği sunuluyor. Koliler; temel gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve atıştırmalıklardan oluşuyor. Kolilerde yer alan ürünlerin tamamı Ankaralı üretici kooperatiflerinden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek olunuyor hem de yerel üreticiye katkı sağlanıyor.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Ankara Halk Ekmek E-Ticaret Müdürü Mehmet Ertekin, Ramazan kolilerinin titizlikle hazırlandığını belirterek “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu ‘Koli Ver’ kampanyası kapsamında Ramazan kolilerimizi büyük bir özenle hazırlıyoruz. Ankaralı vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından bağış yapmak isteyen hayırseverler, koliver.ankara.bel.tr adresi üzerinden küçük, orta ve büyük koli seçeneklerinden birini tercih ederek bağışta bulunabiliyor. E-ticaret birimi olarak kolilerin hazırlık sürecini titizlikle yürütüyor, sevkiyatını ise kendi lojistik ağımızla gerçekleştiriyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilen koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.” diye konuştu.

1 MİLYON 428 BİN LİRALIK KOLİ ALINDI

“Koli Ver” kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 27 Şubat 2026 tarihi saat 09.00 itibarıyla toplamda 2 milyon 203 bin 432 TL’lik 1598 koli alındı.