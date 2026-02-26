Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Belediye binasının önünde basın toplantısı yaptı. Yaptığı açıklamada iddialara karşı suç duyurusunda bulunduklarını belirten Beşikçioğlu, “Bilinçli bir olumsuz algı oluşturma çabasıdır. Etimesgut Belediyesi şeffaflık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu olan yayında yer alan mesnetsiz iddialar yalnızca belediyemizin kurumsal saygınlığını değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizin tamamını hedef alan algı oluşturma çabasıdır” dedi.

Açıklamaya Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda CHP üyesi katılım sağladı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve Akşam gazetesi köşe yazarı Turgay Güler, köşesinde ve katıldığı programlarda Etimesgut Belediyesinde yolsuzluk yapıldığını ve usulsüz işlemler yürütüldüğünü ileri sürmüştü. İddialarını bir adım öteye taşıyan Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e doğrudan seslenerek, partisinin belediyesindeki bu iddiaları araştırması için acilen müfettiş görevlendirmesi çağrısında bulunmuştu.