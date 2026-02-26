Bahçeli’den şehit pilot İbrahim Bolat için taziye mesajı
Bahçeli’den şehit pilot İbrahim Bolat için taziye mesajı
Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine, kararlı duruşuna ve milli iradenin güçlenmesine yönelik mücadelesine vurgu yaptı.

“Milletine Adanmış Bir Ömür”

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin her alanda güçlenmesine katkı sağladığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Milletine ömrünü adayan; liderliği, kararlı duruşu ve vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ile Türkiye’de milli iradenin hakim kılınmasında tarihi bir rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık ve hayırlı nice yaşlar diliyorum.”

Duran ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ve reformcu anlayışıyla Türkiye’yi küresel alanda daha güçlü bir konuma taşıdığını ifade etti.

