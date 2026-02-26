TRT1’in Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun ayrılmasının ardından yeni oyuncu arayışları başlamıştı. Yapım şirketi Motto Yapım’ın ilk teklif götürdüğü isimlerden biri olan Alperen Duymaz, teklifini değerlendirmenin ardından dizide yer almayı kabul etti.

Sete Ara Verilmişti

Kulis bilgilerine göre, Ayvalık’ta çekilen dizide hikâye değişecek ve Kamil karakteri geri dönecek. Sete ara veren ekip, önümüzdeki günlerde çekimlere yeniden başlayacak. Alperen Duymaz’ın kadroya katılması, dizinin ilerleyen bölümlerine heyecan katacak.