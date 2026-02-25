Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisi bugün sete çıktı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği diziden ilk kare de paylaşıldı.

Yönetmen Koltuğunda İki Başarılı İsim

Merakla beklenen yapımın yönetmenliğini Zeynep Günay ile Recai Karagöz üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alınıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Duygu yüklü hikâyesiyle öne çıkan “Delikanlı” dizisinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademcive genç yetenek Mina Demirtaş yer alıyor.

Güçlü bir intikam öyküsünü ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, dramatik kurgusu ve iddialı kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. “Delikanlı”nın yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.