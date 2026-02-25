Temsilcimiz Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği KF Shkëndija ile bu kez taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Kritik karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karadeniz temsilcisi, avantajlı skorun da desteğiyle sahadan istediği sonucu alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.
UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçları Programı
Saat 20.45
Samsunspor – KF Shkëndija
HNK Rijeka – AC Omonia
NK Celje – FC Drita
ACF Fiorentina – Jagiellonia Białystok
Saat 23.00
Lech Poznań – KuPS
FC Lausanne-Sport – SK Sigma Olomouc
AZ Alkmaar – FC Noah
Crystal Palace FC – HŠK Zrinjski Mostar
Avrupa’da Gözler Rövanş Maçlarında
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları, Avrupa futbolunda kritik bir geceye sahne olacak. İlk maçlarda avantaj yakalayan takımlar bunu korumaya çalışırken, dezavantajlı ekipler sürpriz sonuçlar için sahaya çıkacak.
Futbolseverler, özellikle Samsunspor’un tur mücadelesine kilitlenmiş durumda. Temsilcimizin alacağı sonuç, Türkiye’nin UEFA puanına da katkı sağlayacak. Avrupa’da son 16 bileti için nefesler tutuldu.