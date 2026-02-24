EuroLeague’de oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, zirvede yer alıyor. Son 7 maçını kazanan temsilcimiz, özellikle form grafiğiyle dikkat çekiyor. Deplasmandaki son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, istikrarlı performansını Partizan karşısında da sürdürmek istiyor.

Partizan alt sıralardan kurtulma peşinde

Partizan ise ligde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. 20 takımlı organizasyonda 19. sırada bulunan Sırp ekibi, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

İlk maç Fenerbahçe’nin

Sezonun ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 99-87 kazanmıştı. Hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, bir kez daha yüksek skor üretmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe Beko – Partizan maçı bilgileri

Organizasyon: EuroLeague 29. hafta

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Saat: 20.45

Takımların Durumu: Fenerbahçe Beko: 20 galibiyet (lider) Partizan: 9 galibiyet (19. sıra)



EuroLeague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beko – Partizan karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek Final Four yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak ve S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.