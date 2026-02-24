EuroLeague’de oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, zirvede yer alıyor. Son 7 maçını kazanan temsilcimiz, özellikle form grafiğiyle dikkat çekiyor. Deplasmandaki son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, istikrarlı performansını Partizan karşısında da sürdürmek istiyor.
Partizan alt sıralardan kurtulma peşinde
Partizan ise ligde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. 20 takımlı organizasyonda 19. sırada bulunan Sırp ekibi, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
İlk maç Fenerbahçe’nin
Sezonun ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 99-87 kazanmıştı. Hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, bir kez daha yüksek skor üretmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe Beko – Partizan maçı bilgileri
-
Organizasyon: EuroLeague 29. hafta
-
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
-
Saat: 20.45
-
Takımların Durumu:
-
Fenerbahçe Beko: 20 galibiyet (lider)
-
Partizan: 9 galibiyet (19. sıra)
-
EuroLeague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beko – Partizan karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek Final Four yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak ve S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.