Maribor, Slovenya Ligi’nin bu haftaki karşılaşmasında sahasında NK Bravo ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılarak önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan Maribor, 16’ncı dakikada N. Viher’in kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı kapattı.

Soudani’den Son Sözü Söyledi

Karşılaşmanın son anlarına kadar üstünlüğünü koruyan Maribor, uzatma dakikalarında farkı açtı. 90+4’te sahneye çıkan Hillal Soudani, attığı golle skoru 2-0’a taşıdı ve galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla ligde lider NK Celje’nin arkasında ikinci sıradaki konumunu koruyan Maribor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor.

Sıradaki Rakip Radomlje

Maribor, ligin bir sonraki haftasında sahasında NK Radomlje’yi konuk edecek.