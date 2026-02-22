Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yeni yaşını kutladığı özel gecede hayatının en anlamlı sürprizlerinden birini yaşadı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök, doğum günü kutlamasında evlilik teklifinde bulundu.

Romantik Teklif Geceye Damga Vurdu

Yakın dostlarının da katıldığı kutlamada Asil Gök’ün diz çökerek yaptığı evlilik teklifi duygusal anlara sahne oldu. Büyük mutluluk yaşayan Derya Uluğ, teklife “Evet” yanıtını verdi.

Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “I Said Yes” (Evet dedim) ifadelerini kullanarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Nikâh Tarihi Henüz Açıklanmadı

Uzun süredir birlikte olan çiftin nikâh tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hayranları, Derya Uluğ ve Asil Gök’ten gelecek düğün haberini merakla bekliyor.