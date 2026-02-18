Oyuncu Melek Baykal, geçmişte kısa süre rol aldığı Akasya Durağı dizisi hakkında yaptığı “Hiç sevmediğim bir işti” açıklamasıyla gündeme geldi. Baykal’ın sözleri, dizinin oyuncu kadrosunda ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Ateş Fatih Uçan’dan Yanıt

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uçan, Baykal’ın diziyi neden sevmediğini bildiğini ifade ederek, ayrılık sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.”

Uçan’ın açıklamaları, Baykal’ın diziden ayrılma sürecine dair iddiaları da beraberinde getirdi. Söz konusu polemik kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, dizinin diğer oyuncularının konuya ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.