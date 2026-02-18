TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 5 Ağustos 2025 tarihinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün son kez toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlanan ortak raporu oylanacak. Komisyondan nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşmasında hazırlanan raporun 7 ana başlıkta toplandığını açıkladı.

7 ANA BAŞLIK ŞÖYLE:

Komisyonun temel hedefleri

Türk-Kürt kardeşliği tarihi

Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri

Terör örgütü PKK'nin kendini feshetmesi

Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

Demokratikleşmeye yönelik öneriler

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Rapor sonuç ve değerlendirme kısmıyla sona ermektedir. Bu ana raporun eki olarak da beş tane ek yapıldı, yapılacak bugüne kadar. Bunlardan birisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun üyeleri; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları; komisyondaki siyasi partiler tarafından sunulan raporların dijital nüshalarının web sitesi linkleri ve QR kodları ile kamuoyuyla paylaşılması. Şimdiye kadar yapılan 20 toplantının özetleri, dinlenen kurum ve kuruluş temsilcileri ile kişilerin listesi. Bu 21. toplantımızda partiler adına söz alacak olan değerli arkadaşlarımızın konuşmaları da, konuşmalarını da içeren tutanak tam şekliyle bu 21. toplantının özeti olarak ekin sonunda yayınlanacaktır."

PARTİ SÖZCÜLERİ KONUŞUYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından komisyonda bulunan partilerin sözcüleri birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşmalar devam ediyor.