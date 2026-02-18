Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayı boyunca Başkent genelinde 50 farklı noktada 500’ü aşkın etkinlik düzenleyecek. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla hazırlanan program kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve kültürel buluşmalar Ankaralılarla buluşacak.
Tanıtım Programı Genç Akademi Zafer’de Yapıldı
Etkinliklerin tanıtımı; jonglör, seymen ve mehteran takımı gösterileri ile fasıl topluluğunun mini konseri eşliğinde Genç Akademi Zafer önünde gerçekleştirildi. Programda konuşan Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve tiyatro oyuncusu Şevket Çetin, Ramazan ayı süresince düzenlenecek etkinliklerin tüm vatandaşlara açık olacağını belirtti.
Çetin, bu yıl Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Camisi çevresinde konserler, tiyatro gösterileri, Ramazan’a özel sahne performansları ve ikram programlarının düzenleneceğini ifade etti. Etkinlikler arasında Karagöz-Hacivat gösterileri, orta oyunu, kukla ve meddah performansları, mehteran ve fasıl konserleri ile çeşitli söyleşiler yer alacak.
Ramazan Boyunca Geniş Kapsamlı Kültür-Sanat Programı
Ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek programda; çocuk etkinliklerinden atölyelere, tiyatro oyunlarından müzik dinletilerine kadar geniş bir etkinlik takvimi Başkentlilere sunulacak. Etkinlikler hem kültürel mirası yaşatmayı hem de vatandaşların Ramazan ayını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmesini amaçlıyor.
Ramazan’ın İlk Haftası Etkinlik Takvimi (19–25 Şubat)
19 Şubat – 20.00: Mesnevi Tiyatro – Kocatepe Kültür Merkezi
20 Şubat – 11.00: Gümüş Pullu Balık (Tiyatro) – Gençlik Parkı
20 Şubat – 20.00: İntifada (Tiyatro) – Gençlik Parkı
20 Şubat – 20.30: Kocatepe’de Akşam Nağmeleri – Kocatepe Kültür Merkezi
21 Şubat – 12.30-13.30: Kukla Yapım Atölyesi – Kocatepe Kültür Merkezi
21 Şubat – 13.00: Gümüş Pullu Balık (Tiyatro) – Gençlik Parkı
21 Şubat – 19.30-20.30: Ebru Atölyesi – Kocatepe Kültür Merkezi
21 Şubat – 20.00: İntifada (Tiyatro) – Gençlik Parkı
21 Şubat – 20.00: Tarihin Ritmi – Kocatepe Kültür Merkezi
22 Şubat – 11.00: THM Koro – Gençlik Parkı
22 Şubat – 19.30-20.30: Ebru Atölyesi – Kocatepe Kültür Merkezi
22 Şubat – 20.30: Ramazan Özel Gösterimi – Kocatepe Kültür Merkezi
23 Şubat – 20.30: Ramazan Özel Gösterimi – Kocatepe Kültür Merkezi
24 Şubat – 11.00: Karagöz Konsere Gidiyor – Kocatepe Kültür Merkezi
24 Şubat – 20.30: Kalbe Düşen Türküler – Kocatepe Kültür Merkezi
25 Şubat – 20.30: Ramazan Özel Gösterimi – Kocatepe Kültür Merkezi
19-25 Şubat – 19.30-20.30: Ramazan Sokağı (Karagöz ve Karikatür Atölyesi, Fotoğraf Alanı) – Kocatepe Kültür Merkezi
19-25 Şubat: BELMEK Sergisi (Ankara’nın Hatırına ve İpek Yolu Seçkisi) – Kocatepe Kültür Merkezi
ABB’nin Ramazan etkinlik programı, ay boyunca Ankara’nın farklı noktalarında devam edecek.