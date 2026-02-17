Dünya'da tanınan ve eserleriyle hafıza kazınan sanatçı Gencay Kasapçı'nın aramızdan ayrılışının sekizinci senesinde, "Gencay'ın İzinden" isminin verildiği sergi Timora Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, etkinlik 30 Ocak ve 21 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Roma'da ilginç eserleriyle tanınan değerli sanatçı Gencay Kasapçı'nın kızı olan Betül Devrimci ve Timora Sanat Galerisi yöneticilerinin işbirliğiyle gerçekleşen sergide, sanata farklı bir bakış kazandıran ve baklagil ürünleriyle estetik binlerce eser, etkinlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Ben Sanat İçin Doğmuşum"

Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, Gencay Kasapçı'nın kızı Betil Devrimci'nin açılış konuşması şöyle: "Annem hakkında ne söylemem gerekirse onu söyleyeceğim. Ben Sanat Tarihçisi ya da Ressam değilim. Sadece kızı olarak birkaç bir şey söylemek isterim. Annem son yaptığı röportajlarında şöyle bir cümle kurmuştu. Ben Sanat için doğmuşum. Benim hayatımın amacı, sanat ve sanatı icra etmektir demişti. Gerçekten de öyleydi. Ben bu dünyadan gidince benim yaptığım eserler ne olacak? Eserlerimle kim ilgilenecek? sorularına yanıt arıyordu. Bende ona bir söz verdim. Sen aramızdan ayrıldıktan sonra eserlerini yaşatacağım dedim. Onun eserlerine vasiyet gözüyle bakıyorum." şeklinde konuştu.

"2'inci Dünya Savaşına Şahitlik Etmiş Bir Çocukluk Geçirmiş"

Timora Sanat Galeri Yöneticisi ve Küratör Berna Demirhan'ın Kıymetli Sanatçı Gencay Kasapçı'nın eserleriyle ilgili ifadeleri şöyle: "Sergide Sanatçı Gencay Kasapçı'nın çok dönemli eserleri mevcut. Sanatçının 1957 yıllarına ait akademi döneminden, son yıllarına kadar olan süreçteki eserlerini sizlerin beğenisine sunduk. Sanatçının sulu boya ve desenli çalışmaları heykellerle oluşan eserleri sergileniyor. Gencay Kasapçı 1933 yılında doğmuş bir sanatçıdır. Bu sebepten 2. Dünya Savaşına şahitlik etmiş bir çocukluk geçirmiştir. İtalya'da yaşadığı süreçte, Hiroşima'nın etkisinde kaldığını dile getirmiş bir ressam olup. Ayrıca Nazi Kamplarının da etkisinde kaldığını ifade etmiştir. Gencay Kasapçı'nın eserlerinde baklagillerle yaptığı çalışmaları da görüyoruz. Nohut, mercimek gibi yiyeceklerden yararlanarak eserler ortaya koyarken, yine bazı çalışmalarında bolca nazar boncuğu kullandığını vurgulamak isterim." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Gencay Kasapçı'nın sanat hikayesini anlatıldığı, belgesel gösteriminin ardından kapanış gerçekleşti,

Gencay Kasapçı Kimdir?

Gencay Kasapçı, 9 Mart 1933’te, babasının yedek subay olarak görev yaptığı dönemde Ankara’da dünyaya geldi. Babası Bulgaristan göçmeni kimya öğretmeni Vicdani Ataseven, annesi ise İstanbullu ilkokul öğretmeni Şaziment Hanım’dır. 1936-1940 yılları arasında babasının Balıkesir Lisesi Müdürlüğü görevini yürüttüğü süreçte, evleri okul bahçesinde yer aldığı için henüz üç yaşındayken okul ortamıyla iç içe büyüdü. Ressam Kemal Zeren’in küçük Gencay’ı kürsüye oturtup derslerde model olarak kullanması, onun sanatla erken yaşta tanışmasını sağladı. Güzel havalarda öğrencilerle doğaya çıkarak yapılan resim çalışmaları sayesinde renk ve biçimlere olan ilgisi çocukluk yıllarında gelişti. 1939’da babasının İstanbul’a tayini üzerine aile Kuzguncuk’a taşındı. 1944 yılında Kuzguncuk’taki Marko Paşa İlkokulu’ndan mezun oldu. 1947’de Üsküdar Fıstık Ağacı Ortaokulu’nu bitirdi. Ortaokul son sınıftayken, resim öğretmeninin Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Türkiye genelinde açılan bir sergiye gönderdiği eseri ilk 20 öğrenci arasına seçildi. Bu başarı sayesinde Gazi Üniversitesi’nde açılacak okulda yedi yıl parasız yatılı sanat eğitimi hakkı kazandı. Ancak babasının, kız çocukları için öncelikle lise eğitiminin gerekli olduğuna inanması nedeniyle İstanbul Kız Lisesi’ne başladı.

1950’de İstanbul Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne kabul edildi. 1954 yılında bu bölümü üstün başarıyla tamamlayarak Ankara’ya yerleşti. 1957’de Ankara Sanat Sevenler Derneği’nde ilk kişisel sergisini açtı. Aynı dönemde Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bir yıl boyunca klasik arkeoloji eğitimi aldı. İtalya Hükümeti’nin verdiği bursla Floransa’ya giderek Floransa Akademisi’nde Prof. Collacchi ile fresk ve mozaik üzerine çalıştı. 1960’ta burs süresinin dolmasının ardından Roma’ya yerleşerek kendi atölyesini kurdu. Kısa süre içinde Mondadori ve Vallecchi yayınevleri için kitap resimlemeleri yaptı. Mondadori için Gianna Manzini’nin “Barka d’Noe” adlı kitabının kapağını tasarladı. Roma’da Fondazione Ernesto Besso’da ilk yurt dışı kişisel sergisini açtı. Bu süreçte Sırp sanatçılar Mira Brtka ve Milena Čubraković ile Japon sanatçı Nobuya Abe’nin atölyelerinde çalışmalar yaptı. Kısa sürede Roma’daki önemli koleksiyonerlerin ve çağdaş sanat çevrelerinin dikkatini çekti. Sanatındaki belirgin dönüşüm bu döneme rastlar. Roma, Avezzano ve Gubbio Resim Yarışmaları’na davet edildi; Cenova’daki Galeri Rotta’da karma sergiye katıldı. Galleria d’Arte del Palazzo della Esposizione’de diğer Türk sanatçılarla birlikte sergi açtı. Uluslararası Premio Gubbio Resim Yarışması’nda ikinci, 1961’de düzenlenen Uluslararası Premio Gubbio Desen Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı ve Ascona’daki Premio Europa’ya davet edildi.

1962’de Venedik’te Carlo Cardazzo ile tanıştı ve Il Cavallino Galerisi’nde kişisel sergi açtı. Milano’daki Cadario Galerisi’nde düzenlenen ve Abe, Colombo, Mondrian, Picasso, Twombly ile Fontana’nın eserlerinin de yer aldığı “Mostra dei Contrasti” sergisine davet edildi. 1963’te Roma’da, Liverani’ye ait La Salita Galerisi’nde kişisel sergisini gerçekleştirdi. Aynı dönemde Rotella, Dorazio, Consagra, Conte, Gio Pomodoro, Castellani ve Fontana gibi dönemin önde gelen sanatçılarıyla yakın dostluk kurdu. 1964’te Floransa’daki Palazzo Strozzi’de düzenlenen “Mostra Mercato”ya katıldı. Nazionale Contemporaneo sergilerinde yer aldı. 1964 ve 1965 yıllarında Roma’daki Palazzo della Esposizione’de gerçekleştirilen IV. ve V. Rassegna d’Arte Figurativa Roma e del Lazio sergilerine eser verdi. Aynı yıl Rimini’de yapılan “Convegna Internazionale Artisti e Critici d’Arte” toplantısına tek Türk sanatçı olarak davet edildi.