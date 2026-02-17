Geçtiğimiz hafta içinde Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV), Koyulhisar Dernekler Federasyonu (KODEF) ve Ankara Koyulhisar ve Köyleri Dayanışma Derneği (ANKODER ) Başkent Öğretmen Evi’nde yönetim kurulu ve üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelerek birlik, berberlik ve dayanışma adına anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiler.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; 1995 yılında Koyulhisarlılar adına Hacı Mustafa Aydoğdu tarafından eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışma amaçlarına ilave olarak özel amacı; başta Koyulhisar ilçesi ve çevresi olmak üzere ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal, kültürel, eğitim, turizm faaliyetleri ile sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerçekleştirmek için kurulan Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV), önceki dönem vakıf başkanı Koyulhisarlı iş insanı Selahattin Erçin’den bayrağı devralan ve uzun yıllar İstanbul’da ticaretle iştigal eden iş insanı başkan Kemal Durmuş tebrikleri kabul ederek yeni dönemde Koyulhisar ve çevre köyler için sosyal kültürel ve eğitim alanında yapılan, bundan sonra yapılabilecek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sunumu yaptı. Kahvaltıda KODEF ve ANKODER başkanları da faaliyetleri konusunda geniş bilgilendirme yaptılar.

HSK Başkanı Fuzuli Aydoğdu, KODAV önceki başkanları ve mütevelli üyelerinden gazetemiz İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, İş İnsanı Harun Fırat, Emekli Yargıtay Üyesi Bekir Yıldırım, Bankacılık Üst Düzey Emekli Yönetici Abdullah Çelik, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, KODEF Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve ANKODER önceki dönem başkanları, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin katılımıyla samimi bir ortamda dayanışma örneği sergilediler.

Katılımcılar tek tek söz alarak Koyulhisar ve çevre köylerde yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Kahvaltı programı sonrasında TBMM’ye giden vakıf ve dernek yöneticileri Sivas Koyulhisarlı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ziyaret ederek Sivas Koyulhisar ve çevre köylere yapılacak, yapımı devam eden proje ve yatırımlarla ilgili istek görüş ve önerilerini ileterek ilçeye siyasi destek talebinde bulundular.