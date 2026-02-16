Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre;

Ankaralılar Derneği (AHİD), Ankara’nın kültürel değerlerini yaşatma misyonu doğrultusunda düzenlediği “Türk Müziği” konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlik, hem protokol üyelerini hem de müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; Mevlüt Karakaya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Mülki İdare Amiri Ayhan Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Dört Aylık Titiz Hazırlık

Konser, dört aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından sahneye taşındı. Koro şefi Cüneyt Karataş yönetimindeki korist ve sazenlerden oluşan koro, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Titizlikle hazırlanan repertuvar, hem klasikleşmiş hem de hafızalarda yer etmiş eserlerden oluştu. Dinleyiciler, eserler boyunca zaman zaman eşlik ederek müziğin coşkusunu paylaştı.

Başkent’te Sanata Güçlü Destek

Salonun tamamen dolduğu gecede, Ankaralı müzikseverler Türk sanat müziğinin zarif makamları ve duygusal ezgileriyle adeta nostaljik bir yolculuğa çıktı. Performanslar, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik sonunda konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekerek katılımcılara ve emeği geçen sanatçılara teşekkür etti. Yaman, Ankara’nın kültürel kimliğini ve müzik mirasını yaşatmaya yönelik çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

AHİD’in düzenlediği konser, Başkent’te kültür ve sanat etkinliklerine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, derneğin ilerleyen dönemde de benzer organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.