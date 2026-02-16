Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makamında kabul etti. TBMM’de gerçekleşen görüşmede, yargı alanındaki güncel gelişmeler ile Meclis ve Adalet Bakanlığı arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, hukuk reformu çalışmaları, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yeni döneme ilişkin planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Kabul, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.