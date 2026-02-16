Dijital yayın platformu HBO Max’te izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana içerdiği sahneler nedeniyle gündemden düşmeyen “Jasmine” dizisi hakkında Türkiye’de yeni bir gelişme yaşandı. Platformun yerel içerik kütüphanesinde yer alan yapımın yayından kaldırılmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda dizinin, önümüzdeki günlerde HBO Max Türkiye kataloğundan çıkarılacağı öğrenildi. Yapımın kaldırılma sürecinin, ilgili kurumların içerik değerlendirmeleri ve platformun yerel yayın politikaları çerçevesinde şekillendiği belirtiliyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dizi, özellikle cesur anlatımı ve bazı sahneleri nedeniyle sosyal medyada yoğun tartışmalara konu olmuştu. İzleyiciler arasında görüş ayrılıkları yaratırken, yapım hakkında farklı platformlarda çok sayıda şikayet ve değerlendirme yapıldığı biliniyor.

Platform tarafından resmi takvim detayları paylaşılmazken, dizinin Türkiye dışındaki yayın akışında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Öte yandan yapımın yeni sezon sürecine ilişkin belirsizlik de gündemdeki yerini koruyor.