İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 15 Şubat 2026 tarihinde Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde basın emekçilerini bir araya getiren anlamlı bir buluşma düzenledi. Etkinlik, soL Haber Portalı Yayın Koordinatörü Ali Ufuk Arikan’ın sunumuyla başladı.

Katılımcılar; çalışma hayatında giderek ağırlaşan baskı, güvencesizlik, yalnızlaşma ve yoksullaşma gibi temel mesleki sorunlarını paylaşırken, bu tablo karşısında bir araya gelmenin ve dayanışmayı büyütmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ali Ufuk Arikan, mevcut düzenin siyasi ihtiyaçlarına göre gazetecilerin hareket alanının daraltılıp genişletildiğini ancak yalnızlık, örgütsüzlük ve iş güvencesizliği gibi sorunların her zaman sabit kaldığını ifade etti. Çalışma koşulları ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, bir araya gelmenin ve mesleğin birer öznesi olunduğunu hatırlamanın şart olduğunu belirten Arikan, gazetecilerin mesleki olarak sıkıştırıldığını ve sürekli bir savunma pozisyonunda kaldığını dile getirdi. Bu sıkışmışlıktan çıkışın tek yolunun meslektaşların birbirlerini cesaretlendirmekten geçtiğini söyleyen Arikan, bu sağlandığında meslektaşlarının da kolektif bir yapının parçası olmayı tercih edeceğini ekledi.

Toplantıda ayrıca gazeteciliğin toplumsal sorumluluğu ve ekonomik krizin sektör üzerindeki yıkıcı etkileri de tartışıldı. Açlık sınırının 31 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 102 bin lirayı bulduğu bir ortamda, mesleğe yeni başlayanların ve birçok basın emekçisinin bu sınırların altında hayatta kalmaya çalıştığı hatırlatıldı. Sektörde yaşanan tasfiyeler, işsiz kalan yüzlerce arkadaşımız ve medyadaki örgütsüzlük halinin bizi her geçen gün daha da geriye ittiği tespiti yapıldı.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, mücadeleyi her geçen gün daha da büyüterek sürdüreceklerini ilan etti. Etkinlik sonunda, onurlu ve insanca bir yaşam kurma mücadelesine destek vermek isteyen tüm dostlar ve sektör çalışanları Dayanışma Ağı saflarına katılmaya davet edildi. Buluşmaların mesleki dayanışma, bazı haber başlıkları konusunda derinleşme ve daha çok yan yana gelmek üzere alınan kararları ilerleyen günlerde etkinlik ve buluşmalar başlığında duyurulacak.