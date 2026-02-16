Brezilya’da son yıllarda yaygınlaşan bir uygulama, hayvanseverlerin duygularına dokunuyor. Bazı özel mezarlıklarda, evcil hayvanların sahipleriyle aynı mezara defnedilmesine imkan tanınıyor. Bu yaklaşımın, yıllar önce bir mezarlıkta sahibinin mezarı başından ayrılmadığı için “Mezarcı Bob” olarak anılan köpekten esinlendiği ifade ediliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bob isimli köpek sahibinin cenazesinin ardından uzun süre mezarlıkta yaşamış, ziyaretçilerin ve çalışanların sevgisini kazanmıştı. Onun hikayesi, insan ve hayvan arasındaki güçlü bağı simgeleyen bir örnek olarak hafızalara kazındı.

Yasal ve Özel İzinle Defin

Ülkede bu uygulama her mezarlıkta geçerli değil. Özellikle özel mezarlıklarda, belirli sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde izin veriliyor. Yetkililer, defin işlemlerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve ayrı koruyucu tabut sistemleri kullanılarak yapıldığını belirtiyor.

Bazı aileler ise bu uygulamanın, hayatları boyunca birlikte yaşadıkları dostlarından son yolculukta da ayrılmamak adına önemli bir anlam taşıdığını dile getiriyor.

Toplumda Farklı Görüşler Var

Uygulama kamuoyunda farklı tepkilere yol açıyor. Kimileri bunun insani ve duygusal bir tercih olduğunu savunurken, bazı kesimler ise geleneksel defin anlayışına aykırı olduğunu düşünüyor.

Ancak artan talep, evcil hayvanların aile bireyi olarak görülmesinin giderek güçlendiğini ortaya koyuyor. Brezilya’daki bu uygulama, insan ile hayvan arasındaki bağın ölümden sonra da sürdürülebileceği düşüncesini gündeme taşıyor.