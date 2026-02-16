Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında yapılması muhtemel bir anlaşmanın, Tahran’ın tüm nükleer programı ve altyapısının tamamen ortadan kaldırılmasını içermesi gerektiğini söyledi.

Batı Kudüs’te düzenlenen bir konferansta konuşan Netanyahu, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran konusuna odaklandıklarını belirtti. ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanacaksa bunun yalnızca İsrail’in değil, ABD’nin, bölgenin ve dünyanın güvenliğini ilgilendiren temel unsurları kapsaması gerektiğini ifade etti.

“Zenginleştirilmiş Uranyum Ülkeden Çıkarılmalı”

Netanyahu, anlaşmanın ilk şartının İran’daki tüm zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması olduğunu savundu. Ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirten İsrail Başbakanı, ikinci olarak İran’ın tüm uranyum zenginleştirme kapasitesinin ve bu süreci mümkün kılan ekipman ile altyapının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Balistik Füze Programı ve Bölgesel Destek Vurgusu

Netanyahu, olası anlaşmanın üçüncü ayağının İran’ın balistik füze programının ele alınması olması gerektiğini söyledi. Son olarak ise Tahran yönetiminin bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin sona erdirilmesinin anlaşmanın temel unsurları arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu’nun açıklamaları, ABD-İran hattında olası diplomatik sürece ilişkin İsrail’in güvenlik önceliklerini bir kez daha gündeme taşıdı.