Konuşmasında NATO’nun değerlendirmelerine dikkat çeken Starmer, Rusya’nın artan kayıplara rağmen silahlanmayı sürdürdüğünü belirtti. NATO’nun, Rusya’nın on yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanabilecek kapasiteye ulaşabileceği uyarısında bulunduğunu aktaran Starmer, Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlansa dahi tehdidin sona ermeyeceğini ifade etti.

Starmer, “Ukrayna’da hepimizin elde etmek için çok çalıştığı bir barış olsa bile Rusya’nın silahlanması hızlanacaktır. Avrupa için tehlike bitmiş olmayacak, daha da artacaktır. Bu tehdide tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz” diye konuştu.

“Avrupa kendi ayakları üzerinde durmalı”

Kalıcı barışın hedefleri olduğunu vurgulayan Starmer, mevcut güvenlik tehditleri karşısında tek seçeneğin güçlü bir savunma kapasitesi olduğunu söyledi. “Bugün bir yol ayrımında değiliz, önümüzdeki yol açık. Halkımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın ekonomik gücüne işaret eden Starmer, Avrupa ekonomilerinin Rusya’dan katbekat büyük olduğunu belirterek savunma alanında daha entegre bir yapı çağrısında bulundu. Ortak bir Avrupa savunma sanayisi kurulması gerektiğini vurgulayan Starmer, kabiliyetlerin, harcamaların ve tedarik süreçlerinin entegre edilmesi gerektiğini söyledi.