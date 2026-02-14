Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor. 15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsa ilanları için yetki doğrulama şartı getirilecek. Bu kapsamda yüz binlerce ilan platformlardan kaldırılacak.

Yetki Doğrulama Zorunluluğu

Geçtiğimiz yıl kiralık konutlarda başlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak. Bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmayan ilanlar platformlardan kaldırılacak. Düzenleme ile sahte ilanların engellenmesi, manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Sistem İki Aşamalı İşliyor

EİDS iki fazdan oluşuyor. İlk aşamada kimlik doğrulama uygulaması devreye alınmıştı. İlan vermek isteyen kişilerin kimliklerini doğrulatmaları zorunlu hale gelmişti. İkinci aşamada ise ilan yetki doğrulaması getirildi. Buna göre taşınmaz sahibi kendisi ilan verebilecek; birinci veya ikinci derece yakınları ilan girebilecek ya da yetki belgesine sahip emlak işletmeleri ilan yayımlayabilecek.

300 Bin İlan Kaldırılacak

Uzmanlara göre yeni düzenleme ile satılık konut ve arsa ilanlarında yaklaşık yüzde 20 oranında azalma bekleniyor. Şu anda platformlarda milyonlarca ilan bulunuyor. Yetki doğrulaması yapılmayan ilanların kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 300 bin ilanın sistemden çıkarılacağı öngörülüyor.

Tek İlan Yetkisi Beklentisi

Gayrimenkul uzmanları, her taşınmaz için tek ilan yetkisi verilmesinin mükerrer ilanların önüne geçeceğini ve fiyatlardaki bilgi kirliliğini azaltacağını belirtiyor. Tapusuz veya farklı kurumlar adına girilen ilanların da sistem dışında bırakılması gerektiği ifade ediliyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Kasım 2023’te kimlik doğrulama ile başladı. 2025 yılı itibarıyla kiralık taşınmazlar ve satılık iş yerleri sisteme dâhil edildi. 1 Şubat 2026’da üç ilde pilot uygulama başlatıldı. 15 Şubat 2026’dan itibaren ise tüm Türkiye’de satılık konut ve arsa ilanları için yetki doğrulama zorunlu hale gelecek.

Gayrimenkul sektöründe ilan düzenlemesiyle yeni bir dönem başlıyor. 15 Şubat’tan itibaren yetki doğrulaması yapılmayan satılık konut ve arsa ilanları kaldırılacak. Düzenleme, sahte ilanların engellenmesi, fiyat manipülasyonlarının önlenmesi ve tüketicilerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektördeki etkilerin ise mart ayı itibarıyla daha net görülmesi bekleniyor.