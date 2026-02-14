Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 79. İş’te Fırsat Toplantısı Ankara Litai Otel’de yapıldı. Toplantının konuğu, “Mirasımızın Ruhu: Aile Şirketlerinde Yönetim Stratejileri” konulu sunumuyla Aile Şirketleri Danışmanı ve Veliaht Akademi Genel Müdürü Tunç Vidinli oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, kısa süre önce 23. Olağans Genel Kurulu gerçekleştirdiklerini ve yeni döneme karşılıklı güvenle başladıklarını söyledi. Allıoğlu, “Daha fazla üretmek, daha geniş bir etki alanı oluşturmak ve GGYD’yi her platformda güçlü bir şekilde temsil etmek bu sorumluluğun temelini oluşturuyor” dedi.

Derneğin il şubelerinin çalışmaları sayesinde GGYD’nin güvenilirliğinin pekiştiğini dile getiren Allıoğlu, bu faaliyetlerin, derneği iş dünyasında saygın bir konuma taşıdığını ifade etti.

“Köklü Yapıyı Korurken Geleceği Planlamak Zorundayız”

Allıoğlu, günümüz dünyasındaki hızlı değişim karşısında aile şirketlerinin yönetim anlayışının önem kazandığını vurgulayarak, “Bu değişime uyum sağlarken, şirketlerin köklü yapısını koruması ve geleceği planlı bir şekilde inşa etmesi büyük önem taşıyor. Aile şirketlerinde yönetim, bu dengeyi kurabilmenin en önemli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Allıoğlu, yaklaşan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi hazırlanacağını belirtti. Katılımcılara Ramazan kolisi yardım kampanyasına destek vermeleri çağrısında bulunan Allıoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Üyelerimizin desteğiyle bu yardımların doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Tunç Vidinli: “Aile şirketlerinde sorun çoğu zaman kişiler değil, kişilerin içinde bulunduğu sistemdir”

Daha sonra Aile Şirketleri Danışmanı ve Veliaht Akademi Genel Müdürü Tunç Vidinli, “Mirasımızın Ruhu: Aile Şirketlerinde Yönetim Stratejileri” konulu sunum yaptı.

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine dikkat çeken Vidinli Güney Kore’deki şirketleri örnek göstererek “Aile şirketlerinin nesiller boyunca aktarılması önemlidir. Kurumsallaşmamış bir aile şirketinde kontrol kaybı ve zihinsel yük, finansal ve stratejik körlük, ilişkisel yıpranma gibi sorunlar yaşanabilir. Aile şirketlerinin nesillerce devam etmesi ülkenin vizyonuna da katkı sağlar” diye konuştu.

Aile şirketlerinde kurumsallaşmayla görev, yetki ve sorumlulukların net biçimde belirlenmesi gerektiğini belirten Vidinli, şöyle devam etti: “Kural ve kararlar net biçimde belirlenmezse kargaşa oluşur. Kimin, nasıl ve ne yapması gerektiğinin açıkça tanımlanması yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle görev ve sorumlulukların doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Kendi çocuğuna iş yaptırmak kolay olmadığı için görev ve rol tanımlarının daha da net olması önemlidir. Şirketin, patrona ihtiyaç duymadan da çalışabilmesi sağlanmalıdır. Aile şirketlerinde sorun çoğu zaman kişiler değil, kişilerin içinde bulunduğu sistemdir. Bu yüzden aile şirketlerinin bir aile anayasasına sahip olması ve kuralların yazıya dökülmesi önemlidir. Kurallar yazılı hale geldiğinde aile üyeleri arasındaki sınırlar belirginleşir; bu da üretime kadar uzanan süreci etkileyen önemli bir basamaktır.”

Sunumunun ardından GGYD Başkanı Allıoğlu tarafından Vidinli’ye teşekkür plaketi takdim edildi.