Beypazarı ilçesinde sarp kayalıkların arasında bulunan şelale, son günlerde etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Özellikle kış aylarında artan yağmur ve kar yağışı, doğal su kaynaklarını besleyerek şelalenin debisini artırdı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde metrelerce yükseklikten dökülen şelale, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle hem mahalle sakinlerine hem de doğa tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Bölge, yeniden canlanan su akışıyla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Mahalle muhtarı Hasan Özkan, bu yıl kırsal kesimlerin yoğun yağış aldığını belirterek, “Son zamanlarda yağan yağmur ve karların erimesiyle mahallemizdeki şelale yeniden akmaya başladı. Bu durum hem doğa hem de bölge halkı için sevindirici” dedi.

Yağışların etkisiyle canlanan Beypazarı’ndaki şelale, özellikle ilkbahar aylarında doğa turizmi açısından önemli bir cazibe noktası olma özelliği taşıyor. Yetkililer, bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların kayalık alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.