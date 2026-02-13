Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aşkın’ın organizasyonu ve öncülüğünde, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir program Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde gerçekleştirildi. Öğretmenler arası bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımını artırmayı amaçlayan “İyi Uygulamalar Paylaşım ve İş Birliği Programı”nın ilk uygulaması 11 Şubat 2026 tarihinde hayata geçirildi.

Program; eğitimde iş birliği kültürünü güçlendirmek, gönüllülük esasına dayalı çalışma ekipleri oluşturmak ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmak hedefiyle planlandı.

Eğitim Heyeti Çiçekdağı’nda Karşılandı

Ankara’dan yola çıkan heyette organizasyonun mimarı Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın yanı sıra Çiçekdağı ve Yerköylüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Kızılırmak, projede görev alan öğretmenler ve iki öğrenci yer aldı.

Heyet, Çiçekdağı’nda Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen istişare toplantısında programın amacı, kapsamı ve sürdürülebilir iş birliği modeli ele alındı.

Açılış Konuşmasını Aşkın Yaptı

Programın açılış konuşmasını yapan Fatih Aşkın, öğretmenler arası iş birliğinin mesleki gelişim açısından kritik önem taşıdığını belirterek ortak akıl doğrultusunda yürütülecek çalışmaların kalıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Açılışta ayrıca Teoman Kızılırmak ve Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da katılımcılara hitap etti.

Atölyelerde İyi Uygulamalar Paylaşıldı

Program kapsamında öğretmenler; proje temelli çalışmalar, ulusal ve uluslararası hibe programları, kültür-sanat faaliyetleri ve rehberlik uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda atölye çalışmalarına katıldı. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde yürütülen projelere ilişkin örnek uygulamalar da paylaşıldı.

Program Yerköy’de Devam Etti

Çiçekdağı programının ardından heyet Yerköy ilçesine geçti. Belediye Başkanı Fatih Arslan makamında ziyaret edilirken, İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam ile de iş birliği imkanları değerlendirildi.

Burada düzenlenen oturumlarda da açılış konuşmaları yapıldı, öğretmenler atölye çalışmalarında bir araya gelerek iyi uygulama örneklerini paylaştı.

Sürdürülebilir İş Birliği Vurgusu

Gerçekleştirilen programın, ilçeler arası eğitim iş birliğini güçlendirdiği; öğretmenler arasında iletişim, dayanışma ve mesleki paylaşımı artırdığı gözlemlendi.

Fatih Aşkın’ın organizasyonuyla hayata geçirilen zirvenin, bölgesel ölçekte eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sunacak uzun soluklu bir iş birliği sürecinin başlangıcı olduğu değerlendirildi.

Haberde kullanılan görsellerin tamamının 11 Şubat 2026 tarihinde Yozgat Yerköy ve Kırşehir Çiçekdağı’nda öğrenciler tarafından çekildiği bildirildi.