Bankacılık sektöründe kredi kartı kullanımına yönelik yeni limit düzenlemesi pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Yapılacak güncellemeyle hem mevcut kart limitlerinde değişiklikler olacak hem de yeni kart başvurularında daha sıkı kriterler uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin altında kalan kart kullanıcılarının limitlerinde herhangi bir düşüş yapılmayacak. Bu sınırın üzerindeki kartlarda ise harcama performansı belirleyici olacak.

Harcamaya göre limit düşürülebilecek

Özellikle yüksek limitli kartlarda kullanılmayan bakiyeler dikkate alınacak. Örneğin 2025 yılında toplam 450 bin TL kredi kartı limitine sahip bir kullanıcının yıl içinde 200 bin TL harcama yapması durumunda, kullanılmayan tutar baz alınarak limitinde yarıya varan düşüş uygulanabilecek.

Yeni kart başvurularına maaş sınırı

Düzenleme yalnızca mevcut kartları değil, yeni başvuruları da kapsıyor. Buna göre ilk kez kredi kartı alacak kişilere, ilk yıl için maaşlarının en fazla 2 katı kadar limit tanımlanacak. Kart kullanımının ikinci yılını dolduran müşterilerde ise bu üst sınır gelirin en fazla 4 katı olarak uygulanabilecek.

Amaç borç riskini sınırlamak

Sektör kaynakları, düzenlemenin temel hedefinin bireysel borçluluk oranını kontrol altında tutmak ve harcama-limit dengesini güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Yeni uygulamayla birlikte bankaların limit tahsisinde daha temkinli bir politika izlemesi bekleniyor.