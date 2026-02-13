Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte taksi taşımacılığında “Taksi Mali Cihazı” kullanımı zorunlu hale getirildi. Taksici esnafı, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanacak. Bu cihazlar sayesinde yolcular artık nakit taşımadan, banka ya da kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

Taksimetre ile Entegre Çalışacak

Tebliğe göre mevcut taksimetreler, yeni mali cihazlarla bağlantılı şekilde çalışacak ya da cihazın kendisi taksimetre özelliğine sahip olacak. Düzenlenen her fiş ve fatura dijital ortamda, bakanlık standartlarına uygun biçimde kayıt altına alınacak.

Bu uygulamayla taksi gelirlerinin eksiksiz şekilde kayıt altına alınması ve vergi uyumunun artırılması amaçlanıyor.

Amaç: Kayıtlı Ekonomiyi Güçlendirmek

Bakanlık, düzenlemenin temel hedefini “kayıtlı ekonominin desteklenmesi” ve “belge düzenine uyumun artırılması” olarak açıkladı. Tebliğde ayrıca cihazların teknik özellikleri, onay süreçleri ve esnafın bilgi verme yükümlülükleri de ayrıntılı olarak belirlendi.

Yeni uygulama, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini ise Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.