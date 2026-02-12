OGM Pictures imzalı, Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi için final kararı alındı. İki sezondur izleyiciyi ekran başına toplayan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın, artan maliyetler nedeniyle ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi.

Sahipsizler 51. Bölümde Final Yapacak

Uzun süre reytinglerde başarılı sonuçlar alan dizinin, bölüm maliyetlerini karşılayamaması ve her hafta zarar etmesinedeniyle final kararı alındığı belirtildi. Gelen bilgilere göre Sahipsizler dizisi 51. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.

Güçlü Kadrosuyla Dikkat Çekmişti

Yaratıcı yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Enes Kartal’ın oturduğu dizi, etkileyici hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkıyordu.

Dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner.

Kadrosu ikinci sezonda güçlendirilerek yoluna devam eden Sahipsizler, dramatik anlatımı ve karakter derinliğiyle sadık bir izleyici kitlesi oluşturmuştu.