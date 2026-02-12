BAHÇELİEVLER Belediyesi, 4 çeşit yemeğin 55 liradan satışa sunulduğu Semt Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Komşularımıza Bi Kart uygulamasıyla yemekleri 55 TL'den sunuyoruz. Bugün menüde tas kebabı, ezogelin çorba, pilav, patates püresi, ayran ve meyve var. 4 çeşit yemeği evde 55 TL'ye mal etmek zor onun için tüm komşularımızı bekliyoruz' dedi.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe'nin de katıldığı açılışta Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Boztepe, mutfağa geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Günlük bin kişiye hizmet verecek şekilde planlanan Semt Lokantası'nın, yalnızca Bahçelievler sakinlerine değil İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verdiği kaydedildi. İlçe sakinlerine Bi Kart uygulamasıyla 55 TL'den satışa sunulan yemekleri, ilçe dışından gelenlerin 65 TL'ye yiyebileceği bildirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Bu lokantaların İstanbul'da örnekleri var, bazı ilçeler yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptı. Biz şunu vurgulamak istiyoruz; hangi parti olursa olsun, komşumuz ve İstanbul adına kim iyi bir şey yapmışsa biz onu alıyoruz. Semt Lokantamız paydaşlarımızdan çok farklı; birincisi fiyatı farklı. Şu anda Bahçelievler'de yaşayan komşularıma Bi Kart uygulamasıyla yemekleri 55 TL'den sunuyoruz. Bugün menüde tas kebabı, ezogelin çorba, pilav, patates püresi, ayran, ekmek, su ve meyve var. 4 çeşit yemek sunuyoruz. Bahçelievler'de oturan herkes Bi Kart uygulaması çıkarabilir. Normal yemek ücretleri diğer ilçelerden gelenlere 65 TL iken ilçemizde yaşayan ve Bi Kart çıkaran vatandaşlarımıza 55 TL. Burada hijyen en önemli şey, bir hekim olarak ona dikkat ediyorum. 4 çeşit yemeği evde 55 TL'ye mal etmek zor onun için tüm komşularımızı bekliyoruz. Ortalama günlük bin kişiye yemek veriyoruz' diye konuştu.