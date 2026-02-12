Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
Maltepe’de Oto Tamirhanesinde Yangın:
İstanbul’un Maltepe ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, iş yerindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
