İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirilip ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda eş zamanlı düzenlenen iki operasyonda Ü.A. (48), Ö.Y. (28) ve A.Y. (25) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

