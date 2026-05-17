Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu sporla birleştirecek büyük organizasyon için hazırlıklarını tamamladı. Gençliğin enerjisi ve bayram ruhunun bir araya geleceği Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 19 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek.

Spor ve Bayram Coşkusu Bir Arada

Etkinlik, Ata Çiftliği’nde saat 10.00’da başlayacak. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ile 5 kilometrelik halk koşusu parkurları yer alacak. Başkentlilerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlikte, sporcular 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşayacak.

Çip Dağıtımı 18 Mayıs’ta

Yarışmaya katılacak sporcular için çip dağıtımı ise 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Çipler, saat 10.00 ile 17.00 arasında Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla birlikte organizasyona katılmaya davet ederek, 19 Mayıs coşkusunun sporla birlikte yaşanacağını vurguladı.