Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Tatbikatı çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Açıklamada, tatbikat senaryosu kapsamında özel eğitimli birliklerin gemi ele geçirme operasyonlarına yönelik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Misafir Ülkelerle Ortak SAT Eğitimi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi” senaryosu doğrultusunda Sualtı Taarruz Timleri ile Azerbaycan, Libya ve Macaristan’dan katılan personelin oluşturduğu Birleşik SAT Timi tarafından “Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri” icra edildi.

Tatbikatta Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Efes-2026 kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, farklı ülkelerden askeri personelin koordineli hareket kabiliyetinin geliştirilmesi ve müşterek operasyon yeteneklerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bakanlık paylaşımında eğitim anlarına ait görüntülere de yer verildi.