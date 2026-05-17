Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, sofraların yalnızca yemek yenilen alanlar değil; güvenin, şifanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu ifade etti.

“Yanıltıcı İsimlere Son Veriliyor”

Emine Erdoğan paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Türk Gıda Kodeksi çalışmalarının tüketici haklarını güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde, ‘ne yediğini bilmek’ bir hak olarak tescilleniyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum.”

Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki yılda “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” kapsamında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte tüketicilerin ürün içeriklerini daha net anlayabilmesi ve yanıltıcı ifadelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni kurallara göre:

Ürün adı ve net miktarı ambalaj üzerinde daha görünür şekilde yer alacak.

Alkol, şeker ve tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgiler açık biçimde belirtilecek.

Aroma verici kullanılan ürünlerde gerçek meyve veya gıda görselleri kullanılamayacak.

“... tadında”, “... lezzeti”, “... keyfi” gibi tüketiciyi yanıltabilecek ifadeler sınırlandırılacak.

Zeytinyağı içermeyen ürünlerde zeytin görselleri ve “zeytinyağı tadında” ifadeleri yasaklanacak.

“Köy ürünü” algısı oluşturan marka ve görsellere kısıtlama getirilecek.

Yer fıstığı kullanılan baklavalarda yalnızca “fıstıklı” ifadesi yerine “yer fıstıklı” ibaresi zorunlu olacak.

İthal ve Yerli Ürün Algısına Düzenleme

Yeni düzenlemeler kapsamında ithal ürünlerde yerli üretim algısı oluşturacak, yerli ürünlerde ise ithal izlenimi verecek marka ve görsellerin kullanımı da yasaklandı. Ayrıca ürün ambalajlarında silah, kafatası, göz ve benzeri şekillerin kullanımının önüne geçildi.

Krema içermeyen ürünlerde doğrudan “krema” ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine “krema sos” ifadesi yer alacak.

“Güvenilir Gıda” Uygulaması Devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği “Güvenilir Gıda” uygulamasıyla vatandaşlar ürünleri sorgulayabilecek, taklit ve tağşiş bildirimlerini dijital ortamda yetkililere iletebilecek. Uygulama sayesinde işletmelerin denetim geçmişi ve ürün bilgilerine daha şeffaf şekilde erişim sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıda denetimi gerçekleştirildiği belirtilirken, yeni düzenlemelerle bilgi kirliliğinin önlenmesi ve haksız rekabetin engellenmesi amaçlanıyor.