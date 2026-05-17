2026’nın en yaşanabilir ülkeleri açıklandı

2026 yılına ilişkin “Dünyanın En İyi Ülkeleri” sıralaması yayımlandı. Ekonomi, sağlık sistemi, güvenlik, altyapı, eğitim ve yaşam kalitesi gibi birçok kriterin değerlendirildiği listede Avrupa ülkeleri zirvedeki ağırlığını korudu. Listenin ilk sırasında İsviçre yer alırken, ABD’nin ilk 10’a girememesi dikkat çekti.

Araştırmada özellikle sosyal refah, düşük suç oranı, güçlü sağlık hizmetleri ve yüksek yaşam standartları öne çıkan kriterler arasında gösterildi. Kuzey Avrupa ülkelerinin listede yoğunlukta olması da sürdürülebilir yaşam politikalarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

2026’nın en iyi 10 ülkesi şöyle sıralandı:

1- İsviçre

2- Danimarka

3- İsveç

4- Almanya

5- Hollanda

6- Norveç

7- Birleşik Krallık

8- Finlandiya

9- Lüksemburg

10- Avusturya

Uzmanlara göre listenin üst sıralarında yer alan ülkelerin ortak özellikleri; güçlü sosyal devlet anlayışı, çevre politikaları, eğitim sistemleri ve vatandaş memnuniyeti oldu. Özellikle İskandinav ülkeleri yaşam kalitesi alanındaki başarılarını bu yıl da sürdürdü.