DSÖ’nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkilileriyle ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgını hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şu ana kadar 13 Ebola vakasının doğrulandığını açıklayan Ghebreyesus, sağlık ekiplerinin salgının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

MV Hondius Gemisindeki Yolcular Tahliye Edildi

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki yolcu ve mürettebat için yürütülen tahliye operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirten Ghebreyesus, Tenerife halkına dayanışmaları nedeniyle teşekkür etti.

DSÖ’nün yaklaşık 30 hükümet ve farklı paydaşlarla koordineli şekilde çalıştığını belirten Ghebreyesus, “120’den fazla kişi kendi ülkelerinde tedavi altına alındı ya da varış noktalarına giderken ev sahibi ülkelerde karantinaya alındı” dedi.

DSÖ: Toplam 10 Vaka Bildirildi

Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ile 26 kişilik mürettebatın yolculuğa devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, geminin 18 Mayıs’ta Hollanda’ya ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu olayın küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu yineliyoruz. Gerekli oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar DSÖ’ye, 3 ölüm dahil toplam 10 hantavirüs vakasının bildirildiği açıklandı.